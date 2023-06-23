Cem Uzan’ın AK Parti ve Erdoğan ile ilgili son çıkışı olay olmuştu! Vay uyanık vay
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan isimlerden biri olan Cem Uzan’ın geçtiğimiz günlerdeki “Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir, Türkiye için destek olunması gerekir” çıkışı için “Çevir kazı yanmasın” ifadesini kullandı.
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan isimlerden biri olan Cem Uzan’ın geçtiğimiz günlerdeki “Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir, Türkiye için destek olunması gerekir” çıkışı için “Çevir kazı yanmasın” ifadesini kullandı. Uzan’ın da “Dön, baba dönelim!” kervanına katıldığını belirten Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:
“(…) Yıllardır Paris’te kaçak yaşayan Cem Uzan Efendi de, 14 ve 28 Mayıs 2023’te hayal kırıklığına duçar olanlardan!
O da, vakit geçirmeden “Dön, baba dönelim!” kervanına katıldı!
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Taktığı maskeyle epeyce bir müddet iktidara uyumlu gibi görünen söylem…
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Sonraki yıllarda Youtube yayınları ile iktidara ateş püskürme seansları…
Peki ya, şimdi?
“--Çevir kazı yanmasın!” ”
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