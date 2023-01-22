Cem Uzan'dan kargaları bile güldürecek iddia! Sen ne içiyorsun be adam

Cumhurbaşkanlığı hayali kuran firari hortumcu Cem Uzan, yine kargaları bile güldürecek bir çıkışa imza attı.

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü’ne konuk oldu.

Genel seçimlerde aday olacağını belirten Uzan, “Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye geleceğim” ifadelerini kullandı.

Uzan, “Aday olup olmadığımın bir kesinleşme tarihi var. Ne zaman bu. YSK adayları açıkladığı gün şapka düşer, tıraş gözükür. Bugüne kadar sizler biraz merak etmeye devam edin. Ben de o günü beklemenizi tavsiye ederim. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim” diyerek rüya âleminde yaşadığını bir defa daha ortaya koydu.