Cem Toker'in, 'İBB adayı kim olsun' sorusuna verdiği cevap gündem oldu
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, “İstanbul Belediye Başkanlığı için kimin aday olmasını istersiniz?” sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, İstanbul’da yapılan sokak röportajında konuştu.
Yerel seçimler ile ilgili röportajda “İstanbul Belediye Başkanlığı için kimin aday olmasını istersiniz?” diye soruldu. Toker ise o soruya ironi yaparak “Kılıçdaroğlu” yanıtını verdi.
Röportajı gerçekleştiren kişinin Cem Toker’i tanımaması ise dikkat çekti.