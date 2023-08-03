Cem Toker, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Sözcü TV'deki yorumcuların rengi attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı hezimetin ardından sert bir 'değişim' çağrısı da LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker'den geldi.

Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde destek verenler, bugün koltuğu bırakması için eleştirel açıklamalarına devam ediyor.

O isimlerden biri olan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, Sözcü TV'de Dört Çarpı Dört programında Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"KEMAL BEY İÇİN MÜHİM OLAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAKTI"

İttifakın doğru ancak adayın yanlış olduğunu belirten Toker şöyle dedi:

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"İttifak doğruydu, adaydı yanlış olan. Çatı adayının soldan oy alabilecek sağ kökenli bir aday olmasının kazanma şansının çok daha yüksek olacağını ben de dahil birçok kişi dile getirdi. Ama Kemal bey için mühim olan Cumhurbaşkanı adayı olmaktı. Onun 5 ona, 5 ona, 10 ona vekil dağıttı. Bütün derdi 3. kez aday olayım ve seçimi kazanayım. Meclis aritmetiği Kemal bey için hiç önemli değildi. Yeter ki tabanım cumhurbaşkanlığı seçiminde beni desteklesin zihniyetiyle bu noktaya geldiğini düşünüyorum."

"KILIÇDAROĞLU'NA ARTIK OY YOK"

Bir daha asla Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini de sözlerine ekleyen Toker, "o yüzde 48'in içinde benim de iki oyum var. Ama bir daha asla olmayacak. Benim gibi pek çok insan var. Bir anket yaptırıp da 'hala bu zihniyette devam edelim. Bu söylemlerle devam edelim' mi diyorsunuz? Çünkü olmuyor yani. diye konuştu.