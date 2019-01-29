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Cem Özer kimdir? Cem Özer Sinan Çetin kavgası

Film setinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayağı kırılan oyunu Cem Özer tedavi gördüğü hastanede kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden iyileştikten sonra taburcu olan Cem Özer, Sinan Çetin’in kendisini aramadığından dert yanmıştı. Peki Cem Özer kimdir? Sinan Çetin, Cem Özer’ne ne cevap verdi.

29 Ocak 2019 Salı 11:28
Cem Özer kimdir? Cem Özer Sinan Çetin kavgası

Film setinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayağı kırılan oyunu Cem Özer tedavi gördüğü hastanede kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden iyileştikten sonra taburcu olan Cem Özer, Sinan Çetin’in kendisini aramadığından dert yanmıştı. Peki Cem Özer kimdir? Sinan Çetin, Cem Özer’ne ne cevap verdi.

Cem Özer’in açıklamalarına Sinan Çetin’den cevap geldi. Sinan Çetin, şunları söyledi: “Ben çok kırıldım Cem Özer’i aramıyorum artık. Ben onu hiç zorlamadım. Kendi beyanatları da var, haberler var, şahitler var. Ben böyle bir konuyla Cem Özer gibi büyük bir şahsiyetle yan yana olmaktan hiç hoşlanmıyorum. Hastane masrafları için elimizden geleni yapacağız. Bilmiyorum, nedir o masraflar. Bize yansıyan masraflar kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar. Biz o kadarını karşılayamayız. Kırık, çıkıktan doğan her türlü masrafları karşılayacağız. Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi. Cem Özer filmde devam etmeyecek. Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshi ediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz.”

Cem Özer kimdir?

Cem Özer , 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmeden ayrıldı. Dostlar Tiyatrosu’nda çalıştı. Güçlü bir hitabet yeteneği ile tek adam şovları yaptı.Zaten de böyle ünlendi. Sinema ve tiyatro oyunculuğu bir yana, esas alametifarikası Laf Lafı Açıyor‘du. 1991 eylülünde yayımlanmaya başlayan bu talk show, televizyon tarihimizin demirbaşlarından sayıldı. “Ben sizin yerinizde olsam yalnız bu programı seyrederdim,” sloganlı Cem Özer, özel televizyonların yarattığı ilk yıldızlardan. 

Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema filmlerinde rol aldı. 20 Eylül 1991’de Star TV‘de Laf Lafı Açıyor programını yapmaya başladı. İlk programa Hülya Avşar, Cenk Koray ve Müjdat Gezen konuk oldu.Türkiye’nin güldüğü bu adam, sivri diliyle dikkat çekti. Medya, sanat ve siyaset dünyasına yönelik eleştirileri, zaman içinde söylediklerinin etkisizleşmesine neden oldu.  Sinan Çetin‘in Berlin in Berlin’inde, Ezel Akay‘ın Neredesin Firuze’sinde, Barış Pirhasan‘ın Ademin Trenleri’nde oynadı. 

Evlilikleri : 

1. Evliliği; ünlü müzisyen Erol Pekcan‘nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te evleniyor ve Cemre (d.1990) adında bir kızı var bu evlilikten. 1989’da boşanıyorlar. 

2. Evliliği; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le evleniyor. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı. 

3. Evliliği; 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile evlendi , 2005 de boşandı. 

4. Evliliği; Cem Özer dördüncü evliğinde 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile evlendi 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var. 

Eserleri 

Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap Yayınları, (ISBN 9752540570) 

A! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997, (ISBN 9757939420) 

Yirmidört Saat (Film senaryosu), 1976 

 

Filmografisi 

O Hayat Benim - (2016-2017) - Kenan 

Sen Benimsin - 2015 - Kudret 

Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen" 

Acayip Hikayeler - 2012 

Sıcak - 2008 

Adem'in Trenleri - 2007 

Bir İhtimal Daha Var - 2006 

Sen Ne Dilersen - 2005 

Masum Değiliz - 2005 

3. Tür - 2004 

Melekler Adası - 2004 

Neredesin Firuze - 2003 

Şıh Senem - 2003 

90-60-90 - 2001 

Ölüm Peşimizde 2000 

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999 

Asansör 1999 

Karışık Pizza - 1998 

Usta Beni Öldürsene - 1996 

Berlin in Berlin - 1993 

Varyemez - 1991 

Anılar - 1989 

Zirvenin Bedeli - 1989 

Hanım - 1988 

Umutların Ötesi - 1988 

Vurmayın - 1987 

Menekşeler Mavidir - 1987 

Güldürme Beni - 1986 

Dayak Cennetten Çıkma - 1986 

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981 

Yirmidört Saat - 1976 

Tiyatro : 

2013 – Buyur Burdan Kaç – İSTANBUL SAHNE TİYATROSU “yönetmen” 

2005 – Sen Olmasaydın

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:28
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