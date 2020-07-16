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Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye önemli açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:46:00 - 2020-07-16 22:34:49
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye önemli açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Ali Babacan ilk defa çok açık oynadı"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi için "Minik bir darbe teşebbüsüydü. Ancak, 17-25 Aralık dosyalarının da bir noktada da tekrar bir incelenmesinde de ben fayda görürüm doğrusu." ifadesini hatırlatan Küçük, "Ali Babacan uzun süre sonra FETÖ ağzıyla konuştu. Bu 'Erdoğan yargılansın' demektir. Ali Babacan ilk defa çok açık oynadı." dedi.

İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Küçük, "Ben AK Parti'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini düşünüyorum. Tayyip Bey'in İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'yi çekeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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