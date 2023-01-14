Cem Küçük'ten SİHA tepkisi: Adamların gizli saklı ajandası yok
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türk SİHA'larıyla ilgili olarak yaptığı 'Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor.' ifadesi sert tepki gördü. Gazeteci Cem Küçük'ün yaptığı 'Adamların gizli saklı ajandası yok.' şeklindeki açıklama ise her şeyi özetler nitelikte oldu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alan açıklamasında "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" sözleri büyük tepki çekti.
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Adamların gizli saklı ajandası yok. Açık açık savunma sanayini bitireceğiz, hesap soracağız, özerklik vereceğiz, herkesi görevden alıp mahkemelerde yargılayacağız diyorlar. Hala şaşıran mı var?" dedi.
Bir tepki de Baykar'dan geldi
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, "Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA’ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..." sözleriyle Babacan'a sert tepki gösterdi.
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