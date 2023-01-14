Cem Küçük'ten SİHA tepkisi: Adamların gizli saklı ajandası yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türk SİHA'larıyla ilgili olarak yaptığı 'Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor.' ifadesi sert tepki gördü. Gazeteci Cem Küçük'ün yaptığı 'Adamların gizli saklı ajandası yok.' şeklindeki açıklama ise her şeyi özetler nitelikte oldu.