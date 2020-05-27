Cem Küçük'ten bomba kulis bilgisi: ODA TV'ye soruşturma geliyor

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'ye karşı espiyonaj faaliyeti yürüten karanlık Oda TV'ye soruşturma açılacağını yazdı.

İşte Cem Küçük'ün Oda TV'ye yönelik açılacak soruşturmayı kamuoyuyla paylaştığı o yazısı:

FETÖ’cülerin Karşı gazetesi davası sonuçlandı ve birçok kişi ceza aldı. Zaten gazeteyi kuran şahıs “bu işin arkasında FETÖ vardı” diye itirafçı oldu.

Daha önce defalarca yazdım, Karşı gazetesi büyük bir projeydi ve işin içinde Kemalistler de vardı. Libya şehidimizin kimliğini ifşa eden Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile patronları Soner Yalçın’ın talimatıyla Karşı gazetesinde çalışmışlardı. 25 Ocak 2019’da bu köşede ne yazmıştım okuyalım:

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Peki Karşı gazetesinde mesela Barış Terkoğlu neler yapmıştı, delilli ortaya koyalım. 17 Mart 2014’de şu yazısı manşetten girdi: “17 Aralık savcısı: Yargılanacaklar.”

Nitekim Terkoğlu bu yazıyı Twitter adresinden paylaşmış. Açıkça Terkoğlu FETÖ’yü tutmuş ve Can Dündar’ın Cumhuriyet’te yaptığı gibi Celal Kara’nın propagandasını yapmış. İllegal FETÖ tapelerini meşrulaştırmış.

Yetmemiş aynı Terkoğlu 4 Mart 2014’te “Tape tape kullan” başlıklı yazıyla FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmiş. “Utanmadın mı Aydınlar?” yazısında da Bilal Erdoğan’a “postacı Bilal” diye utanmadan FETÖ ağzıyla lakap takmış.

Saymakla bitmez. Terkoğlu’nun adaşı Barış Pehlivan da boş durur mu? O da 9 Şubat 2014’te aslında ikrarda bulunmuş. Yani FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmiş ve şöyle Tweet atmış:

“Karşı’nın sürmanşetindeki MİT raporunu bize cemaat verdi, Nasıl’ı Karşı’da...”

Hepsinin delillerini de ekte göreceksiniz.

Peki bu iki Barış’ı, Serdar Akinan’ı Karşı’ya yerleştiren kim? Soner Yalçın. İşte ikinci Karşı gazetesi iddianamesinde bunların hepsini göreceğiz. Her şey ortada, delilli, ispatlı.

Herkese iftira atan Odatv çetesinin başı ve üyeleri FETÖ’cü olmamakla beraber bilerek ve isteyerek FETÖ’ye yardım etmişler. Zaten FETÖ’cü Karşı gazetesinde yazmaları da bunun en net delili. Gazetenin yayın yönetmeni Eren Erdem şu an cezaevinde. İşte 17-25 Aralık’ta sırf Tayyip Erdoğan’ı devirmek için FETÖ’nün Odatv elemanlarını nasıl kullandığı bariz.”

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Aldığım sağlam duyumlara göre millî güvenliği ihlal eden Odatv ve elemanlarına Karşı gazetesinden bir soruşturma geliyor. Kendilerini sözde FETÖ’yle mücadele ediyormuş gibi gösteren ama aslında gerçekten FETÖ’yle mücadele eden isimleri itibarsızlaştırmaya çalışan Odatv’nin FETÖ’cülerle ilişkisi devletimiz tarafından mercek altına alındı.

MİT raporunu hangi FETÖ’cünün Barış Pehlivan’a verdiği kendisine sorulacak. Çünkü kendisi “bana bunu cemaatçiler verdi” diye itiraf etmiş. 17-25 Aralık sürecinde Karşı gazetesi ve Odatv ilişkisi detaylıca inceleniyor. Bakalım nasıl çamura yatacaklar?..