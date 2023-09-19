Cem Küçük üzücü haberi verdi! "Maalesef" deyip tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Cem Küçük, Arapların Karadeniz Bölgesi’ne iyi para bıraktığını, ancak tedbir alınmazsa artık gelmeyeceklerini belirtti. Bunun iki sebebi olduğunu ifade eden Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“İki gündür Giresun’dayım. Sonbaharda buralar ayrı güzel. Esnaf yaz aylarından memnun ayrıldı. Araplar bölgeye iyi para bıraktılar.

Ama bu cicim ayları bitmek üzere. Çünkü eğer müdahale edilmezse Araplar artık gelmeyecek. Bunun iki sebebi var. Birincisi fiyatlar ve kazıklama. Sayıca az olsa da bazı esnaflar Arapları kazıklıyor. Kimse aptal değil. Herkes her şeyin farkında. Bazı dükkânlar belediye tarafından kapatıldı.

Diğer mesele ırkçılık ve Araplara olan nefret. Araplar bu durumdan çok şikâyetçi. Haberleri görüyorlar. Sosyal medyada Araplara olan söylem Arapları da bıktırmış durumda. Seneye o yüzden daha az Arap gelecek gibi... (…)”

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