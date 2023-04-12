Cem Küçük 'Sabah bir haber aldık' diyerek açıkladı: Erdoğan her an çıkarabilir

Gazeteci Cem Küçük, TV100’de Özgür İfade programına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel af çıkarabileceğini iddia etti.

Küçük, "Tayyip Bey seçimi bıçak sırtında gördüğü için bu ekonomiyi vaat ediyor. Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili bir şey gelebilir, sabah böyle bir haber aldık, kesin değil ‘Konuşuluyor’ dendi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün de AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı. Beyannamede, üniversite öğrencilerine vergi muafiyetinden, ev hanımlarına emeklilik desteğine ve kamuda mülakatın kaldırılmasına kadar pek çok başlık yer aldı. Erdoğan'ın vaatleri arasında, "Aile destek sigortası" da yer aldı.