Cem Küçük nereli? Cem Küçük anne babası kimdir? Cem Küçük hayatı biyografisi

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda bazı isimler hakkında bir takım iddialarda bulunuyor Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı isimler arasında Cem Küçük'te yer aldı. Peki Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nerelidir?

Cem Küçük kimdir?

Cem Küçük, 1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. Aslen Giresun Eynesilli olan Cem Küçük, ilk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük TGRT Haber’de program yapıyor aynı zamanda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır.

Cem Küçük kitapları

2014 -Komplo Teorileri

2011 - Sultan'dan Atatürk'e Türkiye

2009 - Resmi Tarih Yalanları

2009 - Hrant Dink Cinayeti

2009 - Komplo Teorileri

2008 - Kırılma Noktası (Cem Küçük, Richard A. Clarke)

2006 - Ne Demiş Kafka

2006 - Adli Bilimler

2005 - Ya da Bana Öyle Geliyor (Yılmaz Ergül, Cem Küçük, Necla Maraşlı)

2004 - Tirbişon'un Maceraları (Yılmaz Ergül, Cem Küçük, Murat Kürüz)

2002 - BelgelerleAğrıda Ermeni Mezalimi (Cemal Yıldırım, Cem Küçük)