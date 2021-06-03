Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kimdir nerelidir? Cem Küçük hayatı biyografisi

Cem Küçük kimdir? 1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı.

Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile atan Cem Küçük, Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Ayrıca TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye adlı program yapmakta.