Cem Küçük, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz" deyip isyan etti! "Hükümet o konuda bir an önce harekete geçmeli” deyip uyardı

Cem Küçük, hükümetin başıboş köpek sorununu bir an önce çözmesi gerektiğini belirtti. “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde başıboş köpek olmaz” ifadelerini kullanan Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ekonomideki sorunları dile getirmiştik. Hayat pahalılığı bir an önce son bulmalı. Yani enflasyonun durduğunu görmeliyiz. Gerçekten zamlar ve pahalılık milletin belini büküyor. Emeklilerin durumu da ortada. İstenilen olmadı...

Sayın Erdoğan Körfez turuna çıktı. Oradan mutlaka bir yatırım gelecektir. Avrupa ve Amerika’dan da yatırım gelirse zamanla işler düzelecektir. Tabii böyle olmasını umuyoruz. Henüz halka yansıyan bir şey yok.

Hükûmetimizin çözmesi gereken başka konular da var. Bunlardan biri başıboş köpek sorunu. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde başıboş köpek olmaz. Asla sokakta böyle şeyler göremezsiniz. Ya belediye ya hükûmet bu işi acilen çözmeli. Hemen her gün başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden ya da yaralanan çocuk haberlerini okuyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. Ne olursunuz bu meseleyi artık çözün.”

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