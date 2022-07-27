Cem Küçük babasına seslenmişti! Hasan Atilla Uğur, oğlu Oğuzhan Uğur'un soytarılıklarından memnunmuş!

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Youtube kanalında yayınladığı içeriklerle birçok kez Müslümanları hedef alan ve Ergenekon çetesinden yıllarca cezaevinde kalan Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur, Cem Küçük için hadsizce ifadeler kullandı.

'P!NÇ' adlı rezil Youtube programında Müslümanları terörist olarak gösteren ve ilahileri mizah malzemesi yapan Uğur, konuk olduğu kanalda Cem Küçük için “Başka ülkede gazetecilik yapamaz. Jelibon gibi bir adam.” dedi.

Oğuzhan Uğur'un babasına seslendi

Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında Uğur’un soytarılığına cevap verdi. Küçük, Oğuzhan Uğur’un Ergenekon çetesinden yıllarca cezaevinde kalan babası Hasan Atilla Uğur’a seslenerek şunları söyledi:

Sizin oğlunuza göre, 20 senede devleti yönetenlerin hepsi hainmiş ve tutuklanmalıymış! Yani Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli, Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve MİT Başkanımız Hakan Fidan gibi kahraman devlet adamlarımız tutuklanacak öyle mi? Bu kahraman insanlar bir belgeselde hepsi birden toplam 4 dakika yer alacak adamlar öyle mi? Hasan Atilla Uğur’un oğlu aynen bunu söylüyor. Devlet yöneticilerimizi tehdit ediyor.

"Baronların adamlarıyla ortaklıklar kurdu"

Sayın Albay Uğur! Oğlunuz YouTube’da sulu zırtlak ergen videoları yapıp yolunu bulmaya devam etsin ama hassas DEVLET işleri ciddi işlerdir. Bu işler YouTube’çuluğa benzemez. Oğlunuz, sizin karşı çıktığınızı DEVLET’in iyi bildiği “kirli iş ortaklıkları”na girmesin. Biliyoruz siz başta karşı çıktınız, itiraz ettiniz ama yine de oğlunuz gitti kimi “baronlar”ın adamlarıyla ortaklıklar kurdu...

Oğlunun hallerinden memnun!

Sosyal medyada şarlatanlıklarıyla tanınan Oğuzhan Uğur ise, Twitter hesabından Ergenekon’dan yıllarca cezaevinde yatan babasının kendinden memnun olduğunu gösteren şu mesajı paylaştı: