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Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK Parti’den neden istifa etti?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu sandıktan birinci çıkarak İBB başkanı seçildi. İstanbul seçimlerinin ardından AK Parti’den son dakika ilk istifa da geldi. İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı ve eski İlçe Başkanı Cem Kavur, "Bu kadrolar ile daha fazla siyaset yapmanın mümkün olmadığını gördüğümden AK Parti de siyaseti bırakma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

25 Haziran 2019 Salı 12:14
Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK Parti’den neden istifa etti?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu sandıktan birinci çıkarak İBB başkanı seçildi. İstanbul seçimlerinin ardından AK Parti’den son dakika ilk istifa da geldi. İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı ve eski İlçe Başkanı Cem Kavur, "Bu kadrolar ile daha fazla siyaset yapmanın mümkün olmadığını gördüğümden AK Parti de siyaseti bırakma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

2014'teki yerel seçim sürecinde Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı olan eski İlçe Başkanı Cem Kavur sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak partisinden istifa etti. Cem Kavur, "Bu kadrolar ile daha fazla siyaset yapmanın mümkün olmadığını gördüğümden AK Parti de siyaseti bırakma kararı aldım" dedi.

 

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:14
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Cem Kavur kimdir?
  4. Cem Kavur AK Parti’den neden istifa etti?

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