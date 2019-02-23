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Cem İşçiler’den Aliağa’da kahkaha tufanı

Stand-up dünyasının isimlerinden ismi Cem İşçiler, Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan Aliağa’da Komedi Festivalinde sahne aldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:56
Cem İşçiler’den Aliağa’da kahkaha tufanı

Stand-up dünyasının isimlerinden ismi Cem İşçiler, Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan Aliağa’da Komedi Festivalinde sahne aldı. İşçiler, anlattığı komik hikâyelerle izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.


Bugüne kadar 200’den fazla sergilediği tek kişilik gösterisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cem İşçiler, Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde sevenlerinin karşısına çıktı. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan ve başından geçen olayları komik bir dille anlatan Cem İşçiler, izleyenlere keyifli gece yaşattı. Kahkaha dolu dakikaların yaşandığı programı Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt da Aliağalılarla birlikte izledi.


İzleyenlerden tam not alan Cem İşler, gösteri sonunda Aliağalılar tarafından dakikalarca alkışlandı. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Cem İşçiler’e Aliağa’da Komedi Festivaline katılımlarından dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.


Aliağa’da mükemmel bir seyirci ile karşılaştığını belirten stand up sanatçısı Cem İşçiler, "İzmir’de çok kez sahne aldım; ama Aliağa’da ilk defa sahneye çıktım. İzmir’in her zaman için bende apayrı bir yeri var. Aliağa’da beklediğimden çok daha güzel bir izleyici kitlesi ile karşılaştım. Çok da eğlendim. İyi ki çağırmışlar iyi ki gelmişiz çok keyifli oldu benim için" dedi.


Komedyenliğin Türkiye’de tam olarak sektör haline gelmediğini ifade eden İşçiler, "Son birkaç yıldır, bazı isimler dışında, komedi yapan insanların yeni yeni bilindiği bir dönemdeyiz. Bence komedyen olmak da komik olmak anlamına gelmiyor. Yapmayı sevdiğimiz işi yapmanın da büyük keyfini yaşıyorum" şeklinde konuştu.


Türkiye’de seyirciyi güldürmenin her zaman kolay bir iş olmadığını da sözlerine ekleyen İşçiler, "Seyirci gülmek istiyorsa güler zaten. Gülmek istemeyen birini güldüremezsiniz, ağlamak istemiyorsa ağlatabilirsiniz belki ama güldürmek istemeyeni güldüremezsiniz. Bugünkü seyirci kitlesi gerçekten gülmeyi seven gülmek isteyen insanlardan oluşuyordu. Bir şey olsun eğlenelim modundaydılar, bir şeyler oldu eğlendik" diye aktardı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:56
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