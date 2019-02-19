Cem İşçiler, kahkaha fırtınası estirecek Stand Up dünyasının isimlerinden Cem İşçiler, "Aliağa’da Komedi Festivali" kapsamında sevenleriyle buluşacağı ifade edildi.

Stand Up dünyasının isimlerinden Cem İşçiler, "Aliağa’da Komedi Festivali" kapsamında sevenleriyle buluşacağı ifade edildi.

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan Aliağa’da Komedi Festivali’nde, bugüne kadar 200’den fazla sergilediği tek kişilik gösterisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cem İşçiler’in sahne alacağı bildirildi. Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde 22 Şubat 2019 Cuma günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek olan gösteri, izleyenlere ise keyifli dakialar yaşatacak.

Özgün esprileriyle ciddi bir hayran kitlesi edinen Cem İşçiler’in, özellikle yaşanmışlıklarına dair komik anlatımlarıyla sahnede kahkaha fırtınası estirecek. Ücretsiz olarak sahnelenecek olan gösteriyi izlemek isteyen vatandaşların, gösterinin davetiyelerini 20 Şubat 2019 Çarşamba gününden itibaren Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan temin edebileceği ifade edildi.

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