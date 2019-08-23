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Çeltik rekoltesinde düşüş beklenmiyor

Balıkesir’in Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, 25 gün sonra başlayacak olan çeltik hasadında rekoltede herhangi bir sıkıntı beklenmediğini, ancak ters rüzgarların tane doldurma döneminde çeltiğe zarar verebileceğini ifade etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:39
Çeltik rekoltesinde düşüş beklenmiyor

Balıkesir’in Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, 25 gün sonra başlayacak olan çeltik hasadında rekoltede herhangi bir sıkıntı beklenmediğini, ancak ters rüzgarların tane doldurma döneminde çeltiğe zarar verebileceğini ifade etti.


Dünyaca ünlü baldo pirinci ile Türkiye’deki çeltik üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Gönen’de çeltik hasadına sayılı günler kadı. Rekoltede bir sıkıntı beklenmediği öğrenildi. Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, geçtiğimiz yıldan bu yıla kadar girdi maliyetlerinin yüzde 100 arttığını, mazota gelen son zamların ardından gübreye ve ilaca da zam geleceğini ifade etti.


Özkurt, “Zamlar geliyor, maliyetler artıyor, ama buna rağmen kahraman çiftçimiz üretmeye devam ediyor. Ürün para etmiyor” dedi.


Necati Özkurt, Gönen’de patlıcan üreticisinin bu yıl beklediği fiyatı alamadığını belirterek, “25 gün sonra da çeltik hasadımız başlayacak. Çeltikte rekolte beklentimiz iyi. Ama hasada kadar oluşabilecek hava şartları buna etki edebilir. Dualarımız bunun olmamasından yana, ama çıkabilecek ters rüzgarlar tam da tane doldurma döneminde olan çeltiklere zarar verip rekolteye etki yapabilir. Bunun yanı sıra çiftçilerimizin tam çeltik hasadı yapacağı zamanda TMO yine piyasayı regüle etmek adına dışarıdan ithal buğday alımına başladı. Bandırma Limanı’na gemiler yanaşmaya başladı. Bunlar çiftçilerimizi üzüyor ve emeklerinin karşılığını almalarına mani oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:39
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