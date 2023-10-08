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Spor Celtic taraftarından Filistin'e destek
Spor

Celtic taraftarından Filistin'e destek

Yeniakit Publisher
2023-10-08 00:13:00 -
Celtic taraftarından Filistin'e destek

İskoçya Premier Lig'in 8. haftasında sahasında Kilmarnock'u konuk eden Celtic tribünlerinde Filistin bayrakları açıldı.

İskoçya Premier Lig'in 8. haftasında Celtic sahasında Kilmarnock'u konuk etti. Celtic Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Celtic taraftarları, yaşanan son olaylardan dolayı Filistin'e destek olmak amacıyla "Özgür Filistin" pankartı ve Filistin bayrakları açtı.

Yıllardır Filistine verdiği destekle bilinen Celtic takımı daha önce de maçlarında Filistin bayrakları açmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
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İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordu radyosu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 250 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100 geçtiğini duyurmuştu.

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