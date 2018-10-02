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Celta Vigo puanları paylaştı! Okay Yokuşlu...

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo kendi sahasında Getafe ile 1-1 berabera kaldı.

02 Ekim 2018 Salı 03:37
Celta Vigo puanları paylaştı! Okay Yokuşlu...

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Celta Vigo taraftarı önünde Getafe'yi konuk etti. 90 dakika sonunda Celta Vigo ile Getafe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Celta Vigo'nun golünü 33. dakikada Maxi Gomez kaydetti. Milli oyuncumuz Emre Mor kadroda yer almazken, Okay Yokuşlu 59. dakikada Fran Beltran'ın yerine oyuna dahil oldu.

Getafe'nin golünü ise 78. dakikada Jaime Mata attı.

Bu sonucun ardından Celta Vigo puanını 10'a çıkarırken, Getafe'nin puanı 9 oldu.

Getafe bir sonraki maçında sahasında Levante'yi konuk edecek. Celta Vigo ise deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

Sporx

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 03:37
  1. Celta Vigo
  2. Okay Yokuşlu
  3. İspanya
  4. La Liga
  5. Getafe

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