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Gündem Celal Şengör'den Erdoğan itirafı: En akıllı lafı etti
Gündem

Celal Şengör'den Erdoğan itirafı: En akıllı lafı etti

Yeniakit Publisher
2023-10-11 19:42:00 -

İsrail'in Filistin'e açtığı acımasız savaş hakkında konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, en akıllı lafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Celal Şengör, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında "İsrail-Hamas savaşı çıktığından beri en akıllı lafı Tayyip Erdoğan etti. Bu Amerikalı aptallar dünyanın en büyük uçak gemisiyle İsrail'in arkasındayız dedi. Ulan siz Ukrayna'da, Vietnamda, Asganistan'da çuvalladınız!" açıklamasını yaptı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da, Şengör'ün açıklamalarına, "Evet, doğru" diyerek katıldı. Ortaylı, "Ukrayna'da, Vietnamda, Asganistan'da çuvalladı. Cahil herifler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail'e uçak gemisi göndermesi ve ABD F-16'larının Türk SİHA'nı vurmasına tepki gösterdi.

Erdoğan,'' ABD uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var. 23 üs... Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? İşinize geldiği zaman ortak. ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun Ortadoğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim." diye tepkisini dile getirdi.

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