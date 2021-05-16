  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Galatasaraylı futbolcular yıkıldı İşte o anlar…

"Bunu söylemek zorundayım" deyip itiraf etti: İsrail ordusu bir terör örgütüdür

Sedef Kabaş'ın eğittikleri! 128 milyar dolar yalanını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne taşıdılar!

‘Çapsız’ Davutoğlu ve ‘Adam olmayan’ Kemal şimdi ‘kanka’ oldu

Filistin’e destek veren Almanlara polis zulmü! Acımasızca saldırdılar

İşte CHP belediyeciliği! Mansur İsrail'den Ekrem Almanya'dan

AK Parti'den son anketlere ilişkin açıklama: CHP seçmenleri...

Gerilimi tırmandıracak adım! Kardeş ülkeye karşı Putin'den askeri yardım istediler

İşte Filistinli bir Müslümanın teslimiyeti: Eşim Elhamdulillah şehit oldu

Yok böyle kavga! WhatsApp ve Telegram birbirine girdi
Gazze'de şehit sayısı yine yükseldi
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
İskoçya'dan işgalci katil İsrail'e Filistin protestosu
Dünya Çekya’dan İsrail’e bayraklı destek
Dünya

Çekya’dan İsrail’e bayraklı destek

Avusturya’daki ırkçı Kurz yönetiminin İsrail’e bayraklı desteğinin ardından benzer bir adım da Çekya’dan geldi. Cumhurbaşkanı Zeman’ın talimatıyla AB bayrağı indirilip siyonist bayrağı göndere çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:58:00 -
Çekya’dan İsrail’e bayraklı destek

Avrupa, zalim İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik katliamlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin tepki göstermesine karşılık Haçlılar, İsrail’e İsraillilerden çok destek verip katliamı meşrulaştırmaya çalışıyor.

Önceki gün ırkçı, İslam düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un talimatıyla Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilirken, dün de aynı desteği Çekya sergiledi. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği (AB) bayrağını indirip yerine İsrail bayrağını çektirdi. Bayrağın çekilmesi sırasında askeri tören düzenlenirken, bando ve mızıka ekibi de marşlarla eşlik etti.

Haçlılardan katile açık destek

Öte yandan; Fransa, Avusturya, Sırbistan ve Çekya’nın ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, İsrail’e destek niteliğinde açıklamada bulundu. Leyen, mesajında “Hamas’ın İsrail’e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı. Şiddet sona ermeli” diyerek suçlu olarak Filistinlileri gösterdi. Fransa lideri Macron da İsrail yönetimini arayıp, ölen siviller için başsağlığı dilerken Filistinli şehitleri ağzına bile almadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu katliama destek veren ülkeleri açıkladı
Dünya

Netanyahu katliama destek veren ülkeleri açıkladı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Filistin'e yönelik saldırıları desteklediklerini iddia ettiği ülkelerin isimlerini paylaştı...
Netanyahu, katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Listedeki ülke 'Biz yokuz' dedi
Dünya

Netanyahu, katliamlarına destek veren ülkeleri açıkladı! Listedeki ülke 'Biz yokuz' dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin katliamlarına destek veren ülkeler arasında gösterdiği Bosna Hersek'ten terör devletine çok..
Altın ve doları olanlar dikkat! Hepsini geride bıraktı
Ekonomi

Altın ve doları olanlar dikkat! Hepsini geride bıraktı

Borsada sanayi sektörünün getirisi dolar, altın ve enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Peki önümüzdeki günlerde dolar ve altın fiyatlarında na..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay