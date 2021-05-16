Çekya’dan İsrail’e bayraklı destek

Avrupa, zalim İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik katliamlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin tepki göstermesine karşılık Haçlılar, İsrail’e İsraillilerden çok destek verip katliamı meşrulaştırmaya çalışıyor.



Önceki gün ırkçı, İslam düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un talimatıyla Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilirken, dün de aynı desteği Çekya sergiledi. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği (AB) bayrağını indirip yerine İsrail bayrağını çektirdi. Bayrağın çekilmesi sırasında askeri tören düzenlenirken, bando ve mızıka ekibi de marşlarla eşlik etti.



Haçlılardan katile açık destek



Öte yandan; Fransa, Avusturya, Sırbistan ve Çekya’nın ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, İsrail’e destek niteliğinde açıklamada bulundu. Leyen, mesajında “Hamas’ın İsrail’e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı. Şiddet sona ermeli” diyerek suçlu olarak Filistinlileri gösterdi. Fransa lideri Macron da İsrail yönetimini arayıp, ölen siviller için başsağlığı dilerken Filistinli şehitleri ağzına bile almadı.