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Aktüel Çekya’da Kovid-19'la mücadele kapsamında kısmi karantina uygulanacak
Aktüel

Çekya’da Kovid-19'la mücadele kapsamında kısmi karantina uygulanacak

Ülkede 3 hafta boyunca okul, restoran, kafe ve barlar kapatılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:18:31 -
Çekya’da Kovid-19'la mücadele kapsamında kısmi karantina uygulanacak

PRAG (AA) - Çekya’da hükümet son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın rekor seviyelere ulaşması nedeniyle kısmi karantina uygulanması kararı aldı.

Ülkede günlük vaka sayısının 8 bini üzerine çıkmasının ardından harekete geçen hükümet başta okullar olmak üzere, kafe, bar ve restoranların 3 hafta süresince kapatılmasına karar verdi.

Çarşambadan itibaren yürürlüğe girecek yeni tedbirler kapsamında, kamuya açık yerlerde alkol tüketimi yasaklandı. Ayrıca kapalı alanlara ek olarak otobüs, tren istasyonu gibi bekleme noktalarında maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Gastronomi sektöründeki işletmelerin saat 20.00'a kadar paket servisi yapmalarına izin verilirken, dış ya da iç mekan fark etmeksizin toplu etkinlikler en fazla 6 kişi ile sınırlandırıldı.

- Başbakan'dan İtalya ve İsrail benzetmesi

Çekya Başbakanı Andrej Babis, basına yaptığı açıklamada, ikinci dalganın görüldüğü İsrail’de ve daha önce İtalya’da olanların ülkelerinde yaşanmaması için yeni önlemler almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Roman Prymula da vaka sayılarındaki günlük artış nedeniyle hastanelerin doluluk oranında sınıra yaklaşıldığını kaydederek, önlemlerle 2-3 hafta içinde salgının yayılma hızının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Çekya'da son 24 saatte 4 bin 311 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 121 bin 421'e, toplam ölü sayısı ise 1051'e ulaştı.

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