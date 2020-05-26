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Aktüel

Çekmeköy'de, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:47:05 -
Çekmeköy'de, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Kavşağı yakınında, Ankara yönünde seyreden Uğur B'nin kullandığı 34 DF 6528 plakalı plastik yüklü tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç bariyerleri yıkarak şarampole devrilip ters döndü.

Aracında sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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