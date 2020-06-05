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Aktüel

Çekmeköy’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci Cuma namazı havadan görüntülendi

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 2 buçuk ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:16:11 -
Çekmeköy’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci Cuma namazı havadan görüntülendi

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 2 buçuk ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılmıştı. Çekmeköy Belediyesi Reşadiye’de dezenfekte ederek hazırladığı halı sahada ikinci Cuma namazı sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. Cuma namazı kılan cemaat havadan görüntülendi.



Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Çekmeköy Belediyesi halı sahada namaz kılmaya gelen vatandaşlara maske dağıtarak ellerine dezenfekten sıktı. Cuma namazını kılan Musa Solmaz, "Çekmeköy Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Bu hafta da Cuma namazımızı kıldık" dedi.

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