  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Çekmeköy'de bebeği otomobilde unuttular!
Yerel

Çekmeköy'de bebeği otomobilde unuttular!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Annenin otomobilin ve dairenin anahtarını evde unuttuğu öğrenilince, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bebek kurtarıldı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bir anne, bir buçuk yaşındaki bebeğini otomobilde unuttu. Aracın kapılarının kilitli olduğu, annenin hem araç anahtarını hem de evinin anahtarını evde unuttuğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler anahtara ulaşmak için merdiven aracıyla binaya girerek dairede bulunan anahtarları aldı. Bu sırada ailesi ise paniklememesi için otomobilde bulunan bebeğe camdan çizgi film izletti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından anahtarlar aşağıya indirildi ve araç açılarak bebek güvenli şekilde kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarma anlarını heyecanla izleyen mahalle sakinleri, bebeğin sağ salim çıkarılmasıyla birlikte alkışlarla ekiplere destek verdi.

Türkiye Gazze’deki tünellerde mahsur kalan 200 kişi için de devrede!
Türkiye Gazze’deki tünellerde mahsur kalan 200 kişi için de devrede!

Dünya

Türkiye Gazze’deki tünellerde mahsur kalan 200 kişi için de devrede!

Antalya’da dağda mahsur kaldılar! AFAD ekipleri zamanında yetişti
Antalya’da dağda mahsur kaldılar! AFAD ekipleri zamanında yetişti

Yerel

Antalya’da dağda mahsur kaldılar! AFAD ekipleri zamanında yetişti

Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Mahsur kaldılar
Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Mahsur kaldılar

Yaşam

Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Mahsur kaldılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23