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Kültür - Sanat

Çekmeköy’de arabalı sinemalı günler başlıyor

Çekmeköy Belediyesi, arabalı sinema günleri ile nostalji rüzgarları estirecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:02:39 -
Çekmeköy’de arabalı sinemalı günler başlıyor

Çekmeköy Belediyesi, arabalı sinema günleri ile nostalji rüzgarları estirecek.


Çekmeköy Hamidiye Mahallesi’ndeki eski pazar alanında 3 gün sürecek arabalı açık hava sinema günleri yapılacak. Etkinlik takvimine göre 20 Haziran Cumartesi günü Naim, 21 Haziran Pazar Rafadan Tayfa Göbeklitepe ve 22 Haziran Pazartesi 7. Koğuştaki Mucize filmleri gösterilecek. 21.00’de başlayacak etkinliklerde mısır, su ve çikolata ikramları yapılacak.

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