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Aktüel Çekmeköy Belediyesi minikleri sevindirdi
Aktüel

Çekmeköy Belediyesi minikleri sevindirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-19 20:46:00 -
Çekmeköy Belediyesi minikleri sevindirdi

Çekmeköy Belediyesi, 6 haftalık yaz Kur’an kursunda eğitim alan yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde Taşdelen Cemal Güngör Parkı’nda düzenlenen mezuniyet töreni; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu, Çekmeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Damla Doğru Yalçın, Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit, başkan yardımcıları, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Kur’an kursu öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Kur’an kursların da birinci olan 105 öğrenciye Kaymakam Çelik, Başkan Poyraz ve beraberindeki heyet bisiklet hediyelerini takdim etti. Yaz Kur’an kursunda 6 haftalık eğitimlerinin ardından düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler doyasıya eğlendi. Mezuniyet töreninde; palyaço gösterisi, illüzyon gösterisi, bubble şov ve çocuk skeçleri renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan öğrencilere dondurma, meyve suyu, patlamış mısır ve kek ikram edildi. Başkan Poyraz, bu yıl sadece birinciye verilen bisiklet hediyesinin önümüzdeki yıl değiştirileceğini ve yerine kurslarda birinci olacak öğrenciye bilgisayar ikinci ve üçüncü olacak öğrencilere bisiklet verileceği müjdesini de paylaştı.

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