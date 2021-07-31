İstanbul Sultangazi ve Arnavutköy'de yaşayanlar havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan çekirge istilası sebebiyle zor zamanlar geçiriyor. Söz konusu ilçelerde yaşayanlar neler yapmaları gerektiğini araştırıyor.

Çekirgeden korunmak için ne yapılmalı? Çekirge gelmemesi için ne yapılır? Çekirgeden kurtulma yolları

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, "Bu çekirgeler sıcağı çok seviyor. Şu an ise bu çekirgelerin ortaya çıkmasının tam zamanı. Bu çekirge türleri istilacı bir tür değil. Bu yüzden vatandaşların korkmasına gerek yok. Çekirgelerin bir zararı yok" dedi.

Söz konusu çekirgelerin zaralı olmadığı ifade ediliyor. Ancak ev içinde çeşitli böcek ilaçlarıyla bu hayvanlardan kurtulmak mümkün. Bu tip ilaçları kullanırken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bu ilaçlar son derece tehlikeli. Bu tip ilaçları çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutmak son derece önemlidir.