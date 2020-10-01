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Aktüel Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı
Aktüel

Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:20:49 -
Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nden çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 29 Mayıs-9 Haziran arasında Bahçelievler, Sultangazi, Pendik ile Sakarya ve Kocaeli illerinde 2 çekici ile 6 dorsenin çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 28 Eylül'de kentte 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerin pandemi döneminde çalışmayan çekici ve dorseleri keşif yaptıkları, kendi çekici araçlarıyla dorseleri bir kaç dakika içinde çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 100 ile 300 bin lira arasında değişen bazı dorseleri hurdacılara 20 ile 30 bin lira arasında sattıkları, bazılarını ise şasi numarasını değiştirerek satmaya çalıştıkları tespit edildi.

- Ara operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Polis, suç örgütü lideri Asım B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi çaldıkları dorseyi götürmeye çalışırken suç üstü yakaladığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.


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