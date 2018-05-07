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‘Çekici’ portföyü genişliyor

Mercedes-Benz Türk, Uzun Yol ve Ağır Nakliye çekici portföyüne yeni araçlar eklemeye başladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:19
‘Çekici’ portföyü genişliyor

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Actros çekicilerde yeni model seçeneklerinin üretimine başlandı.

Actros çekicilerde, Euro 6 normlarında 420 ve 450 beygir gücündeki motorlara ilave olarak; 480, 510, 530, 580 ve 630 beygir güçlerinde yeni motorlar sunuluyor.

Aksaray kamyon fabrikasında üretilen, motor tünelsiz ve 2,5 metrelik genişliğe sahip StreamSpace kabine ek olarak; 1.990 mm ve 2.130 mm iç yüksekliğe sahip BigSpace ve GigaSpace adlı yeni kabinler de üretilmeye başlandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:19
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