‘Çekici’ portföyü genişliyor

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Actros çekicilerde yeni model seçeneklerinin üretimine başlandı.

Actros çekicilerde, Euro 6 normlarında 420 ve 450 beygir gücündeki motorlara ilave olarak; 480, 510, 530, 580 ve 630 beygir güçlerinde yeni motorlar sunuluyor.

Aksaray kamyon fabrikasında üretilen, motor tünelsiz ve 2,5 metrelik genişliğe sahip StreamSpace kabine ek olarak; 1.990 mm ve 2.130 mm iç yüksekliğe sahip BigSpace ve GigaSpace adlı yeni kabinler de üretilmeye başlandı.