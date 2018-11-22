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Cedi'nin 21 sayısı yetmedi

- NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Los Angeles Lakers'a yenildiği maçı 21 sayı, 7 ribauntla tamamladı- Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez üst üste 4 maç kaybetti

22 Kasım 2018 Perşembe 10:44
Cedi'nin 21 sayısı yetmedi

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Los Angeles Lakers'a 109-105 kaybettikleri maçta 21 sayı ve 7 ribaunt üretti.

NBA'e 13 maçla devam edildi. Sezona kötü başlayan Los Angeles Lakers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 109-105 yenerek son 10 karşılaşmada 8. galibiyetini elde etti.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, tarihindeki tek şampiyonlukta başrol oynadığı eski takımı Cavaliers'a karşı 32 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Lonzo Ball 15, Brandon Ingram 14 sayılık katkı sundu.

Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 sayı ve 7 ribauntla Cavaliers'ın en skoreri oldu. Oyuna sonradan dahil olan Jordan Clarkson da 20 sayı, 5 asistle oynadı.


- Warriors'tan art arda 4. yenilgi


Zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Oklahoma City Thunder mücadelesini de 123-95 kaybetti.

Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez peş peşe 4 maç kaybeden Warriors, son 8 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı.

32 sayı kaydeden Dennis Schröder ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Paul George, Thunder'ın skor yükünü çekti. Russell Westbrook ise 11 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

Warriors cephesinde Kevin Durant'in 27 sayı, 14 ribaunt, 3 blok ve Klay Thompson'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.


- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 127-109

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 121-120

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 108-124

Boston Celtics-New York Knicks: 109-117

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 124-116

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 105-109

Houston Rockets-Detroit Pistons: 126-124

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 143-100

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 101-103

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 119-113

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 103-104

Utah Jazz-Sacramento Kings: 111-119

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 95-123

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:44
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
  3. Golden State Warriors
  4. NBA

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