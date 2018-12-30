THY- Euroleague
0553 313 94 23

Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk performans

NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Atlanta Hawks'a yenildiği karşılaşmada 22 sayıyla kariyer rekorunu egale etti

30 Aralık 2018 Pazar 10:21
Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk performans

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Atlanta Hawks'a 111-108 kaybettikleri maçta 22 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 111-108 kazandı. Hawks'u galibiyete, 21 sayı, 9 asistle oynayan Trae Young ve 21 sayı atan Vince Carter taşıdı.

Üst üste 6. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Cedi Osman, 22 sayıyla kariyer rekorunu egale etti, 8 de ribaunt aldı. Larry Nance ise 18 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

 

- Harden durdurulamıyor

 

Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 108-104 yenerek peş peşe 4'üncü, son 10 karşılaşmada 9. galibiyetini elde etti.

Maçı 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, art arda 3. kez 40, 7. defa da 35 sayı barajını geçti.

Pelicans'ta Julius Randle 23 sayı, 11 ribaunt, Anthony Davis 22 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve E'Twaun Moore 21 sayı, 7 ribaunt üretti.

 

- Sonuçlar

 

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 129-115

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-108

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 130-126

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 111-108

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-112

Utah Jazz-New York Knicks: 129-97

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 118-122

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 105-115

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 111-122

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 10:21
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
  3. James Harden
  4. NBA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tantunici değil, zehir taciri
    1. Tantunici değil, zehir taciri
    2. Trump açıkladı: Önemli bir mesafe..
    3. Aydın'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    4. Süper Lig'in pes etmeyenleri
    5. 7,5 milyon yıllık fosiller..
    6. Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan..
    7. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    8. Guiza'nın eski eşi, Comolli'yi aradı!..
    9. Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
    10. Burak Yılmaz serveti reddetti! İşte..
    11. Yerli silahlar rahatsız etti! Skandal..
    12. Galatasaray'a Nagatomo'dan kötü haber..
    13. Ağrı'da 103 kilogram eroin ele geçirildi
    14. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    15. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    16. Adeta 'rüzgar' gibi... Girip-çıkması..
    17. Asgari ücret bereketiyle yansıyacak
    18. Bakan Gül açıkladı: Gülen için..
    19. Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk..
    20. Tatilciler seyahat planlarını şimdiden..
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım