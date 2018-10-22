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Cedi Osman, Atlanta Hawks maçında 12 sayıyla oynadı

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Atlanta Hawks maçında 12 sayı kaydetti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:15
Cedi Osman, Atlanta Hawks maçında 12 sayıyla oynadı

Amerikan Basketbol Liginde Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının 133-111 kaybettiği Atlanta Hawks maçını 12 sayıyla tamamladı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers deplasmanından 133-111 galip ayrıldı. Hawks'un çaylak oyun kurucusu Trae Young 35 sayı ve 11 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

Bazemore ve Alex Len, galibiyette önemli rol oynadı

23 sayı, 5 ribaunt üreten Kent Bazemore ve 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Alex Len, galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Kevin Love 16 sayı, 17 ribaunt, kenardan gelen Jordan Clarkson 19 sayı ve Cedi Osman 12 sayı, 4 asist, 3 ribauntla mücadele etti.

Diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 120-131

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 100-98

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 115-112

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:15
  1. Amerika
  2. Houston Rockets
  3. Atlanta
  4. Los Angeles

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