  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Çebi, Beşiktaş camiasının bayramını kutladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından çektiği video ile siyah-beyazlı camianın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:16:12 -
Çebi, Beşiktaş camiasının bayramını kutladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından çektiği video ile siyah-beyazlı camianın Ramazan Bayramı’nı kutladı.


Geçtiğimiz günlerde korona virüsü atlattığı açıklanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından camiasının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Çebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Değeli Beşiktaşlılar. Bugün Ramazan Bayramı. Beşiktaş’ın örf, adet ve teamüllerimizde yüz yüze bayramlaşmak vardır. Ancak içinde bulunduğumu Covid 19 salgını nedeniyle bir araya gelemedik. Dolayısıyla size bu videoyu paylaşmak istedim. Hepinizin bayramını en içten dillerimle kutluyorum. Sabrın selamet, birlik ve beraberliğin başarıyı getirdiği bu dünyamızda tüm camiamızın öncelikle bayramlarını kutlarken birlik ve beraberlikle huzur içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum. Sağlıklı kalın ve huzurlu olun.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı