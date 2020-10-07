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Ekonomi Cazibe merkezlerindeki imalat sanayi yatırımlarına asgari 2 milyon lira şartı
Ekonomi

Cazibe merkezlerindeki imalat sanayi yatırımlarına asgari 2 milyon lira şartı

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerin arasına Kilis de eklendi - 31 Aralık 2021'e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:04:48 -
Cazibe merkezlerindeki imalat sanayi yatırımlarına asgari 2 milyon lira şartı

ANKARA (AA) - Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira olması gerekecek.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Program kapsamındaki illerde, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsayan karar çerçevesinde, 31 Aralık 2021'e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek.

Destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacak.

- Listeye Kilis de eklendi

Karar göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına Kilis de eklendi. Program kapsamındaki 24 ilin listesi şu şekilde sıralandı:

"Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van."

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