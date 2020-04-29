  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cazaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca polis tarafından gözaltına alındı.

2020-04-29 13:55:09 -
Cazaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı tutuklanarak Samsun’da kapalı cezaevine konulup Sivas’taki yarı açık kadın cezaevine kendisinin gitmesi için serbest bırakılan G.U.(22) adlı genç kız cezaevine teslim olmadı. Cezaevi firarisi olarak aranan G.U. dün akşam Atakum ilçesinde kavgaya karışınca olay yerine giden Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.


Gözaltına alınan G.U. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı