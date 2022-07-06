Çaylı kek tarifi, nasıl yapılır? Kakaolu ve cevizli çaylı kek tarifi

Çaylı kek kakaolu tarifi

Malzemeler:

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı soğuk çay

2.5-3 su bardağı kadar un

1 paket vanilya

1 paket kabartmatozu

2 dolu yemek kaşığı kakao

Ceviz

Çikolata

Kuru üzüm

Yapılışı:

Yumurta ve şekeri en az 5 dk. çırpıp sıvı malzemeleri ekleyin. Karışana kadar tekrar çırpıp kuru malzemeleri eleyerek ekleyin. Mikserin düşük devirinde veya hafifçe karıştırın. Az yağlanmış borcam vb. bir fırın kabına kek karışımını dökün. Üzerine iri parça ceviz, damla çikolata ve hafif unlanmış üzümleri atın. 180 derecelik fırında kürdan temiz çıkana kadar pişirin .

Cevizli Çaylı Kek Tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvıyağ (fındık yağı kullanıldı)

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı demli çay (süzülmüş ve soğutulmuş)

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

½ su bardağı dövülmüş ceviz

Cevizli Çaylı Kek Tarifi nasıl yapılır?

Fırınınızı 175ºC'ye ayarlayıp çalıştırın. Un, kabartma tozu, tarçın ve cevizi bir kabın içinde harmanlayın. Yumurtaları ve şekeri derin bir kabın içinde şekerler eriyip karışım iyice köpürene kadar çırpın. Yağı ve çayı ilave edip karıştırın. Unlu karışımı ilave edip tahta kaşıkla karışım homojenleşene kadar karıştırın ve yağlanmış kalıba döküp ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Kalıbınız derinse daha uzun sürebilir. Kekin ortasına temiz bir bıçak soktuğunuzda bıçak temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.

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