Çaylı kahveli kolay kurabiye tarifi | Toz çaydan kurabiye nasıl yapılır?

Hem çayın hem de kahvenin yanına yakışan bir tarif arayanlar ‘Farklı kurabiye tarifi’ konusunu araştırıyor. İçerisinde hem kuru çay hem de granül kahve bulunan ağızda dağılan bir tarif hazırlamak isteyenler ‘Çaylı kurabiye nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, granül kahveli kurabiye için hangi malzemeler gerekli?