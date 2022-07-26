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Kadın - Aile Çaylı kahveli kolay kurabiye tarifi | Toz çaydan kurabiye nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çaylı kahveli kolay kurabiye tarifi | Toz çaydan kurabiye nasıl yapılır?

Hem çayın hem de kahvenin yanına yakışan bir tarif arayanlar ‘Farklı kurabiye tarifi’ konusunu araştırıyor. İçerisinde hem kuru çay hem de granül kahve bulunan ağızda dağılan bir tarif hazırlamak isteyenler ‘Çaylı kurabiye nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, granül kahveli kurabiye için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-07-26 22:48:00 -
Çaylı kahveli kolay kurabiye tarifi | Toz çaydan kurabiye nasıl yapılır?

Ağızda dağılan bir kurabiyeye kim ‘hayır’ diyebilir. İşte, nefis çaylı kurabiye tarifi:

Çaylı kahveli kolay kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket margarin ya da 250 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurtanın sarısı (Beyazlar kurabiyelerin üzerinde kullanılacak)
  • 1 yemek kaşığı kuru çay
  • 1 yemek kaşığı granül kahve
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 4,5-5 su bardağı un

Üzeri için:

  • Fındık

Toz çaydan kurabiye nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir karıştırma kabının içerisine margarin, sıvı yağ ve yumurta sarılarını alıp güzelce karıştırın.

Pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmayı sürdürün.

1 su bardağı unu karışıma ilave edin.

Çayı ve granül kahveyi karışıma ilave edip kalan unu azar azar ekleyin.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin ve kurabiyelere şekil verin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta aklarını sürün ve üzerlerine fındık parçaları serpin.

Kurabiyenizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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