ÇAYKUR’dan rekor alım

ÇAYKUR, 2018 yılı yaş çay alım kampanyasında yaklaşık 714 bin tonla tarihinin en yüksek ikinci alımına imza attı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Ramazan Bayramı nedeniyle hasadın erken başladığını, ilk sürgünde 217 bin 453 ton, ikinci sürgünde ise 273 bin 826 ton yaş çay alımı yaptıklarını bildirdi.

"5-10 GÜN DAHA DEVAM EDECEK"

Üçüncü sürgün alımlarının 13 Ağustos’ta başladığını belirten Alim, “Son 10-15 yılda ilk kez ağustos ayında üçüncü sürgün kampanyası açıldı. Üçüncü sürgünde 222 bin ton yaş çay aldık. Toplamda yaklaşık 714 bin ton yaş çay aldık. Kampanyamız 5-10 gün daha devam edecek. 125 bin ton kuru çay elde ettik. Herhangi bir sorun olmadan kampanyayı inşallah noktalayacağız. Sürgün sonuna kadar 720 bin ton seviyesine çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi. Alim, ÇAYKUR’un en yüksek yaş çay alımını 800 bin 143 tonla 1999 yılında gerçekleştirdiğini, 2016 yılında ise 687 bin ton yaş çay aldığını aktardı. ÇAYKUR’un ikinci kez 700 bin ton barajını geçtiğine işaret eden Alim, ”Önemli olan aldığımız çayı satabilmektir. Kuru çay satışlarında son beş yılın bu ay itibarıyla en yüksek rakamındayız” dedi.