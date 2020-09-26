ÇAYKUR üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay aldı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan üçüncü sürgün alımlarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, üçüncü sürgünde bugüne kadar 179 bin ton yaş çay alındığı, kampanya boyunca 699 bin ton çay alındığı bildirildi.
Öte yandan Ağustos ayında satın alınan 91 bin ton taze çay karşılığında üreticilere 297 milyon TL ödeme yapılacağı, ödemelerin 29 Eylül'den itibaren 2 gün içinde tamamlanacağı bildirildi.
Temmuz ayında alınan organik taze çayın farkı olan 16 milyon liranın 30 Eylül'de ödeneceği kaydedildi.