Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi





RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Var olma mücadelemize hakem kararları ve VAR engel olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, haksızlığa uğradıkları maçların sadece Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarıyla sınırlı olmadığını belirtti.

Geride kalan 13. haftadaki birçok maçta aleyhlerine verilen kararların, benzer pozisyonlarda farklı uygulandığını spor kamuoyunun gördüğünü kaydeden Bakır, "Bu durum ciddi kaygı yaratmıştır. Futbol otoriterleri, Medipol Başakşehir maçında Çaykur Rizespor'un penaltısının verilmediği görüşünde hemfikir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakır, Demir Grup Sivasspor maçındaki verilmeyen penaltı ve gol pozisyonunda iki kusurlu harekete rağmen kararın değişmemesinin, büyük şaşkınlık yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üstelik Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesine rağmen... Bu pozisyonda, 'Hakem belki pozisyona uzaktı, görmedi.' diyelim ama görüntüleri inceleyen bir hakemin, 'Faul ve topu elle yönlendirme yok.' demesi, kesinlikle futbol kural ve kaideleri ile açıklanamaz. Burada başka bir sorun var demektir. VAR incelemesine rağmen ihlal yok denebilecek bir futbol kuralı varsa, bize ve kamuoyuna açıklanmalıdır. 'Acaba' diyoruz, 'Nasıl olur?' diye endişeleniyoruz. Peki ne yapmalıyız? Derdimizi kime anlatmalıyız? Birçok maçta, lehimizde karar çıkması kesin olan pozisyonlarda VAR'a bile gitmeye gerek duyulmamasını nasıl telaffuz etmeliyiz? 'VAR bile haksızlığa uğramamızı engellemiyor.' diye haykırsak işe yarar mı? Keşke adaletin sadece mülkün değil, futbolun da temeli olduğunu tribünlere yazabilsek. Kararlıyız. Olağanüstü zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan kulübümüzün hakkını yedirmeyeceğiz. Kenetlendik birlikte başaracağız."



