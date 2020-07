Çaykur Rizespor'dan Ünal Karaman açıklaması:

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, görevinden istifa eden teknik direktör Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu’na istifa dilekçesini sunan teknik direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."





- Ünal Karaman'dan açıklama

Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan Ünal Karaman ise yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifa eden kamu görevlilerinden sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor'a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla."