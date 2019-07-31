Çaykur Rizespor'da ayrılık Karadeniz ekibi, Armand Mouhamed Traore ile yollarını ayırdı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Armand Mouhamed Traore ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Armand Mouhamed Traore ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu. Traore, geçen sezonun ikinci yarısında yönetim kararı ile kadro dışı bırakılmıştı.



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