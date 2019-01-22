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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: 2-3 oyuncu daha kadromuza katacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

22 Ocak 2019 Salı 03:16
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: 2-3 oyuncu daha kadromuza katacağız

Süper Lig'in ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Güzel bir gece yaşadıklarını belirten Okan Buruk, “Öncelikle Yıldırım Uran hocamızın vefat haberini aldık. Ailesine başsağlığı diliyorum. Maça gelirsek çok mutlu bir gece oldu bizim için. Soyunma odasına mutlu girdik. İyi savunma bize maçı kazandıracaktı. Bunun bilincindeydik. İyi bir kamp geçirdik ve bu maçtan ümitliydik. Rakibimiz Diagne'siz oynadı ve bunun eksikliğini yaşadılar. Diagne'nin olmaması bizim için avantajdı. Pozisyon da verdik ama çok pozisyon da kaçırdık. Yeni gelen arkadaşlarımıza süreler verdik. Bugün mücadele eden bütün arkadaşlarıma ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta da üç puanı alarak küme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Öne geçtiğimiz maçlar bizim için önemli. Uzun zamandır 1-0'ı yakaladığımız maçlar yoktu. Hep geriye düşen takımdık. Bugün öne geçmek bizi psikolojik olarak güçlendirdi” dedi.

"2-3 oyuncu daha alacağız"

Bu hafta içinde 2 veya 3 transfer daha yapacaklarını belirten Buruk, “Aatif oyuna alarak topun bizde kalmasını sağladık. Uzun zaman oynamadı. Böyle stresli maçta oynamak kolay değil. Aatif'ın bize katılması bize güven verdi. Her yeni gelen isim takıma güç katıyor. İnşallah bu hafta içinde 2-3 oyuncu daha kadromuza katacağız” şeklinde konuştu.

Okan Buruk oyuna sonradan dahil olan yeni transferlerin hazır bir görüntü vermemesi üzerine sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

“Oyuna sonradan girmek zordur. Maça 11 başlamak daha kolaydır. Son periyotta oyuna girmek hazır oyuncuyu bile zorlar. Biz yeni isimleri yavaş yavaş oyuna dahil edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 03:16
  1. Çaykur Rizespor
  2. Okan Buruk
  3. Kasımpaşa
  4. Süper Lig
  5. Transfer

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