  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinan Ateş'le ilgili gündemi sarsacak gerçek: Torbacıları tutup o ismi dövdürdü! Sonra tweet attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti

Naci Görür 11 ili uyardı: Türkiye'nin deprem gerçeğini göz ardı etmeyin

Cem Küçük açıkladı: Amerikalılar bizim bu F-16 konusundaki teknik ekipte bir yetersizlik görüyor

Gürcistan, Azerbaycan'daki doğrudan yabancı yatırımı önemli ölçüde artırıyor

Katar'dan sonra şimdi onlar! Türkiye'nin milyarlarca dolarına göz diktiler

Yeniden Refah Partisi'nde deprem! 'Erdoğan kaçacak' sözlerine sinirlendi, istifasını verdi

Abdulkadir Selvi, tehlikeli gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu! Eyvah ki ne eyvah

Mete Yarar, dünyayı sallayacak Çakır seyir füzesini duyurdu! Tüm Ege menzile girdi, korkudan ödleri kopacak

Kaza 'geliyorum' demiş! Yönetimi CHP’de olan İzmir'de yaşanan facia anları kamerada
Ekonomi ÇAYKUR kontenjanı düşürdü
Ekonomi

ÇAYKUR kontenjanı düşürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-13 23:12:00 -
ÇAYKUR kontenjanı düşürdü

ÇAYKUR, üreticilerin yoğun çay toplaması nedeniyle günlük kapasitenin üzerine çıkıldığını belirterek, dekar başına 30 kilogram kontenjan uygulanacağını duyurdu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), üreticilerin yoğun bir şekilde çay toplaması nedeniyle kapasitenin üzerine çıkıldığını belirterek, 10 Temmuz tarihinde dekar başına 50 kilogramlık bir kontenjan uygulamasına geçmişti. Üreticilerin 3 gün içerisinde de yoğun şekilde çay toplaması üzerine ÇAYKUR, dekar başına 30 kilogramlık kontenjan uygulanacağını açıkladı. ÇAYKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yaş çay alımlarımız 18 gündür serbest olarak gerçekleşmiştir. Üreticilerimizin tamamı 3 günlük tatil günlerini değerlendirmek için yoğun bir şekilde çay hasadına başlamıştır. Bugün itibariyle 12 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiş olup, 1 günlük kapasitemiz kadar yaş çayda alım yerlerimizde bulunmaktadır. Kaliteden ödün vermemek adına kısa bir süreliğine alımlara dekara 30 kilogramdan devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada ayrıca üreticilerin acele etmemeleri gerektiğinin altı çizilerek, “Üreticilerimizin acele etmemesi, çayın en güzel bekleme yerinin bahçe olduğunu, ayrıca üreticilerimizin her ne şart altında olursa olsun yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ayrıca üreticilerimizin kurumsal açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemesi, doğru bilgiyi bağlı bulunduğu fabrikalarımızdan veya genel müdürlüğümüzden alınması gerektiğini hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

IMF en büyük ekonomileri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?
IMF en büyük ekonomileri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya

IMF en büyük ekonomileri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’ye karşı bu operasyonun bir bedeli var! Bunun ekonomik sonuçları olacak
Türkiye’ye karşı bu operasyonun bir bedeli var! Bunun ekonomik sonuçları olacak

Medya

Türkiye’ye karşı bu operasyonun bir bedeli var! Bunun ekonomik sonuçları olacak

Vatandaşlar akın etti! Ekonomistler uyarıyor panik yapmayın: Altın fiyatları
Vatandaşlar akın etti! Ekonomistler uyarıyor panik yapmayın: Altın fiyatları

Ekonomi

Vatandaşlar akın etti! Ekonomistler uyarıyor panik yapmayın: Altın fiyatları

Vatandaşlar akın etti! Ekonomistler uyarıyor panik yapmayın: Altın fiyatları
Vatandaşlar akın etti! Ekonomistler uyarıyor panik yapmayın: Altın fiyatları

Ekonomi

Vatandaşlar akın etti! Ekonomistler uyarıyor panik yapmayın: Altın fiyatları

İşgalci İsrail'de ekonomik çöküş!
İşgalci İsrail'de ekonomik çöküş!

Ekonomi

İşgalci İsrail'de ekonomik çöküş!

İngiliz ekonomistten Türkiye yorumu! 1999'u işaret etti
İngiliz ekonomistten Türkiye yorumu! 1999'u işaret etti

Ekonomi

İngiliz ekonomistten Türkiye yorumu! 1999'u işaret etti

{relation id:1867182 slug:'imf-en-buyuk-ekonomileri-acikladi-turkiye-kacinci-sirada'}

{relation id:1867182 slug:'imf-en-buyuk-ekonomileri-acikladi-turkiye-kacinci-sirada'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23