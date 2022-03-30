Başta Rize olmak üzere Trabzon, Giresun ve Artvin’de toplamda 49 çay fabrikasında işe girmek isteyen işlemlerini 28 Şubat ve 4 Mart tarihleri aralığında İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya online olarak gerçekleştirdiler. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki 49 çay fabrikasında mevsimlik olarak çalışacak 630 işçi arasına girmek için 33 bin 929 başvuru yaptı.

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi canlı yayında yapılıyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlendi. ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulaması için tıklayın

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.’ denildi.