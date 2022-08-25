Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Karbonatla çaydanlık temizleme

Çaydanlık Kireci Nasıl Çözülür?

Eğer kimyasal maddelerden uzak kalarak en doğal yöntemler ile çaydanlıkları temizlemek istiyorum diyorsanız, çok uzaklara gitmenize gerek kalmıyor. Çünkü bu sayfada çaydanlık kirecini temizleme üzerine doğal ve etkili bilgiler derlendi.

Çaydanlık içinin kireci nasıl temizlenir, çelik çaydanlık kireci nasıl temizlenir, demlik kireci nasıl temizlenir, evde çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Tüm bu soruların cevaplarını ve malzemesine göre hangi yöntemin hangi çaydanlık ve kettle için daha iyi sonuç verebileceğini yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Daha temiz ve kaliteli çaylar için çaydanlık kirecini ne çözer sorusunu burada şimdi yanıtlıyoruz. Çaydanlık ve kettle kireci temizleme artık daha kolay!

Çaydanlık Kireci Nasıl Çözülür? Bu Yöntemlerle İlk Günkü Kadar Temiz Demlikler!

Sirkeyle kireç temizleme

1 çay kaşığı kadar sirkeyi çaydanlığın içine dökün. Ardından 1 yemek kaşığı, eğer kireçlenme çoksa 2 yemek kaşığı sofra tuzunu sirkenin üzerine ekleyin. 10 dakika kadar bekleterek kirecin ortadan kaybolmasını sağlayın. Eriyen kireç, suya dağılacağı için bulaşık süngeri yardımı ile çaydanlığı iyice yıkayın.

Limon & Karbonat Arındırıcı Gücü

1 su bardağı sirke ile 1 paket karbonatı kireçli çaydanlık içine dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ve kaynamasını bekleyin. Kireçler kısa süre içerisinde çözülecektir. Sünger ya da bulaşık teli ile çaydanlığı güzelce ovalayın.

Yarım saat kadar bekledikten sonra karbonatlı suyu döküp ısıtıcının içini duru suyla temizleyebilirsiniz.

Bakır çaydanlık kireci nasıl temizlenir?

Çaydanlığınızın içine yaklaşık 1 çay bardağı kadar sirke koyup temiz bir fırçayla hafifçe ovalayın. Her yerine sirkenin değdiğinden emin olduktan sonra bu şekilde 30 dakika kadar bekletin. Ardından içine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ya da karbonat ilave edin ve yine bir fırça ya da bulaşık süngeri ile güzelce ovalayın.

Karbonatla kireç temizleme

1 su bardağı sirke ile 1 paket karbonatı kireçlenen çaydanlık ya da kettle içine ekleyin. Çaydanlığın yarısını ise su ile doldurup kaynatma evresine başlayın. Siz çaydanlığın içindeki malzemeleri kaynatırken, kireçler de saniyeler içinde temizlenmeye başlayacaktır.

Kireç çözücü ile çaydanlık nasıl temizlenir?

1 su bardağı sirke ile 1 paket karbonatı kireçli çaydanlık içine dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ve kaynamasını bekleyin. Kireçler kısa süre içerisinde çözülecektir. Sünger ya da bulaşık teli ile çaydanlığı güzelce ovalayın.

Kararmış ve yanmış çaydanlık nasıl temizlenir? Dibi yanmış çaydanlık temizliği püf noktaları

KARARMIŞ ÇAYDANLIKLARA ELVEDA DEDİRTECEK KARIŞIMLAR

* Demliğinizin içini parlatmak için limon tuzu kullanabilirsiniz. Çaydanlığın içine 1 yemek kaşığı limon tuzu koyun ve su ilave edin. Daha sonra çaydanlığın içerisindeki bu suyu 15 dakika kadar kaynatın ve su ile durulayın.

Kaynar suyun içinde erittiğiniz kaya tuzu ve sirke ile hem kararan çaydanlık içlerini ve hem dışını parlatabilirsiniz. Aynı zamanda kaya tuzu ve sirke çaydanlıklarınızı dezenfekte etmek içinde kullanabileceğiniz doğal bir tariftir. Bu tarif çaydanlıklarınızın içindeki kireç sorununu gidermek içinde kullanarak etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

* Demliğinizin dış kısmını parlatmak için karbonat ve sirkeyi kullanabilirsiniz. Bir miktar karbonat ve sirkeyi karıştırın ve demliğinizin dışını temizleyin.

YANAN ÇAYDANLIK DİBİ NASIL TEMİZLENİR?

Bazen kir pas dışında farklı sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Mesela ocakta unuttuğunuz çaydanlık size asla temizlenemeyecek gibi görünebilir. Eğer çaydanlığınızın dibi yanmışsa o halde vereceğimiz tarifi uygulayın; yanan çaydanlığınızın içine yarım lt. su doldurun, ardından yarım bardak sirke, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra süngerle ovarak çaydanlıklarınızı durulayabilir eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz.