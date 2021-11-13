Çaycıyken emlak zengini olan CHP'li Gürsel Tekin: Hayatımın her anında haram para kazandım
Çaycı olarak girdiği CHP'den emlak zengini olarak çıkan Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, "Hayatımın her anında haram para kazandım" dedi. Sonra kendisini düzeltmeye çalışan Tekin, sosyal medyada gündem oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu 'AÇIKÇA' programına konuk oldu.
Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Tekin, canlı yayında ilginç ifadeler kullandı.
Kendisine çaycı, garson diyenlere tepki gösteren Tekin, "Çok şükür çaycılık da yaptım, garsonluk da yaptım. Hayatımın her alanında haram para kazandım" dedi.
Tekin'in cümleleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karadağ, araya girerek düzeltmesi için uyarılarda bulundu.
Yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce etkileşim aldı.