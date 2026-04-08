Çaya sürpriz zam
ÇAYKUR’un kuru çay fiyatlarına yaptığı yüzde 10’luk zam bugün itibarıyla yürürlüğe girdi; yeni fiyatların kısa sürede raflara yansıması bekleniyor.
Çay üreticileri yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) kuru çay fiyatlarına yüzde 10’a varan zam yaptı. Zamlı tarifenin bugünden itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.
Yeni fiyat listesi toptancı bayiler ve distribütörlere iletilirken, artışın kısa sürede market raflarına da yansıması bekleniyor. Zam kararının, artan maliyetler ve sektör dinamikleri doğrultusunda alındığı değerlendiriliyor.
Tüketiciler boyalı çaylara karşı da uyarılıyor. Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre; Bursa merkezli Altıncezve Gıda Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait "Altıncezve Ehl-i Keyf" markalı 3 kilogramlık siyah çaylarda uygunsuzluk tespit edildi.
Laboratuvar analizleri sonucunda, doğal olması gereken siyah çayın içinde harici "Gıda Boyası" bulunduğu resmen açıklandı.